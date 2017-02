CrossLend gewinnt neuen Investor: CME Ventures

Berlin (ots) - Alle Zeichen stehen auf Wachstum: Das BerlinerFinTech-Unternehmen CrossLend (www.crosslend.com) hat erneut Geldeingesammelt. Neben ihrem langjährigen Investor Lakestar hat dieGesellschaft mit CME Ventures, der VC-Beteiligungstochter der inChicago ansässigen CME Group, einen weiteren renommierten Investorgewonnen. CME Ventures vertraut damit als weiterer Kapitalgeber indas innovative Geschäftsmodell von CrossLend, das in der Verbriefungvon Darlehen auf Einzelbasis besteht. Diese in Anleihen verbrieftenKredite können sowohl von privaten als auch von institutionellenAnlegern über die CrossLend-Plattform gezeichnet werden. Von diesemin Europa einzigartigen Modell profitieren neben Anlegern auchKreditinstitute, deren Kredite CrossLend verbrieft und damit zurEntlastung deren Bankbilanz beiträgt.Aufgrund verschärfter Kapitalanforderungen bei der Kreditvergabesind Institute deutlich in ihrer Kreditvergabe eingeschränkt unddaher gezwungen, immer häufiger Kreditanfragen abzulehnen. Obwohl mitdiesen Anforderungen die Stabilität der Kreditinstitute gesichertwerden soll, leidet die europäische Wirtschaft, insbesonderemittelständische Unternehmen, unter der zu beobachtendenKreditknappheit. Gleichzeitig fehlen institutionellen Investorenausreichende festverzinsliche Anlagemöglichkeiten. Mit ihremAktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarktunion hat dieEU-Kommission dieses Problem bereits erkannt. "CrossLend will zurSchaffung einer solchen Kapitalmarktunion beitragen, indem Anlegerund Banken zusammengebracht und Investitionen in verbriefteDarlehensforderungen möglich gemacht werden", erläutert OliverSchimek, Gründer und Geschäftsführer von CrossLend. "Zu diesem Zweckhaben wir eine Plattform und ein funktionierendes Set-Up geschaffen,die es ermöglichen, Darlehen von Banken und anderen kreditausgebendenInstituten auf Einzelbasis zu verbriefen. Damit schafft es CrossLend,Banken Peer-to-Peer-fähig zu machen, indem die Vorteile desPeer-to-Peer Ansatzes und die des klassischen Bankgeschäfteszusammengebracht werden - Geschäftsbeziehungen und Daten."Rumi Morales, Geschäftsführer von CME Ventures, äußert sichähnlich begeistert zu CrossLend: "CrossLend ist unsere ersteBeteiligung in Europa. In dem innovativen Vorhaben des Unternehmens,Kredite auf Einzelbasis transparent zu verbriefen und die Noteskünftig über eine öffentliche Handelsplattform fungibel zu machen,sehen wir viel Potenzial. Wir schätzen die langjährigeBranchenerfahrung der Geschäftsführung, ihre enge Zusammenarbeit mitden Aufsichtsbehörden und das Potenzial von CrossLend, den Aufbaueiner Kapitalmarktunion in Europa zu unterstützen."Über CrossLendCrossLend vermittelt Darlehen und verbrieft Kreditforderungen inSchuldverschreibungen, in die Anleger über die CrossLend-Plattforminvestieren können. Die Verbriefung einzelner Darlehen hat unzähligeVorteile wie etwa, dass Investments in Kreditforderungen innerhalbEuropas mit derselben Struktur möglich sind, oder dass dasInvestitionsportfolio individuell zusammengestellt werden kann.In der Zukunft beabsichtigt CrossLend, einen Zweitmarktaufzubauen, über den die bereits platzierten Anleihen gehandeltwerden können. Neben CME Ventures und Lakestar zählt CrossLendmehrere renommierte Beteiligungsunternehmen und Business Angels zuseinen Investoren, darunter Northzone und Atlantic Labs. CrossLendist zurzeit in Deutschland, Spanien, Großbritannien und denNiederländern tätig.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deKontakt CrossLend GmbH:pr@crosslend.comKemperplatz 110785 Berlinwww.crosslend.comOriginal-Content von: CrossLend GmbH, übermittelt durch news aktuell