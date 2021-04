Laurentian Bank Of Canada: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "CropEnergies":

Laurentian Bank Of Canada weist am 17.04.2021, 19:22 Uhr einen Kurs von 40.17 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Regionalbanken" geführt.

Die Aussichten für Laurentian Bank Of Canada haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Laurentian Bank Of Canada aktuell 3,93. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,82 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Laurentian Bank Of Canada bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Laurentian Bank Of Canada-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 36,75 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (40,17 CAD) ausgehend um -8,51 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Laurentian Bank Of Canada von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Laurentian Bank Of Canada mit einer Rendite von 37,03 Prozent mehr als 27 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,92 Prozent. Auch hier liegt Laurentian Bank Of Canada mit 30,11 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

