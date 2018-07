Cropenergies: Aktienanalyse vom 03.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cropenergies, die im Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 29.06.2018 an ihrer Heimatbörse Xetra mit 5,05 EUR.

Unsere Analysten haben Cropenergies nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cropenergies-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Sell"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cropenergies vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 4,5 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (5,05 EUR) ausgehend um -10,89 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Cropenergies von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cropenergies. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,95 % ist Cropenergies im Vergleich zum Branchendurchschnitt Renewable Energy (5,02 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,07 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.