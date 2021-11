Cropenergies Aktie: Gigantischer Hammer!

An der Heimatbörse Xetra notiert Cropenergies per 04.11.2021, 13:33 Uhr bei 12.34 EUR. Cropenergies zählt zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cropenergies. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cropenergies verläuft aktuell bei 11,07 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 11,78 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6,41 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 11,28 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Cropenergies-Aktie der aktuellen Differenz von +4,43 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,81 liegt Cropenergies unter dem Branchendurchschnitt (82 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 77,78 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.