Cronos Group vs. Constellation Brands: Welche ist die bessere Cannabisaktie?

Wer darüber nachdenkt, in Cannabisaktien zu investieren, sollte sich gleich eingangs im Klaren darüber sein, ob er direkt in ein reines Cannabisunternehmen investiert oder lieber in ein Unternehmen, das der Branche nur indirekt ausgesetzt ist. Ein Top-Beispiel aus ersterer Kategorie ist Cronos Group (WKN:A2DMQY). Ein gutes Beispiel für eine indirekte Investition ist Constellation Brands (WKN:871918).

Bisher hat Cronos Group im Jahr 2018 eine bessere Performance erzielt als Constellation. Aber die Zukunft ist ja bekanntlich wichtiger als die Vergangenheit, wenn es um Investitionen geht. Welche dieser beiden Aktien ist also jetzt die bessere Wahl? Vergleichen wir doch mal die beiden Aktien.

Was für Cronos Group spricht

Jeder, der auf reine Cannabisaktien setzt, kommt mit denselben Argumenten an. Zuerst heißt es immer, dass der weltweite Marihuanamarkt wie verrückt wächst und in nur wenigen Jahren riesig groß sein wird. Dann wird man zu hören bekommen, dass die Aktie, auf die man setzt, wirklich gut positioniert ist, um von diesem riesigen Markt zu profitieren. Beide Argumente scheinen auf jeden Fall auf Cronos Group zuzutreffen.

Absolut richtig, dass die Cannabismärkte auf der ganzen Welt wachsen. Der kanadische Markt für legal verkäufliches Cannabis ging im Oktober an den Start. In Deutschland, dem größten Marihuanamarkt außerhalb Nordamerikas, setzt sich Cannabis zur medizinischen Verwendung immer mehr durch. Mexiko könnte auf dem Weg sein, Marihuana zum Freizeitgebrauch zu legalisieren. Auch das Vereinigte Königreich hat kürzlich damit begonnen, den Verkauf von medizinischem Marihuana zu erlauben.

Cronos Group ist bereits führend auf dem kanadischen Markt für medizinisch verwendetes Marihuana. Das Unternehmen konnte im letzten Quartal ein solides Umsatzwachstum und eine bessere Ergebnisentwicklung trotz Verlust ausweisen.

Jetzt nutzt Cronos diesen Erfolg, um sich auch im Markt für frei erhältliches Cannabis zu behaupten. Das Unternehmen verkauft Marihuanaprodukte für den Freizeitbereich in vier kanadischen Provinzen, wo zusammengerechnet über die Hälfte der kanadischen Bevölkerung lebt. Cronos hat auch einen Liefervertrag über fünf Jahre mit Cura Cannabis Solutions, um mindestens 20.000 Kilogramm pro Jahr bereitzustellen.

Das Unternehmen schafft derzeit eine jährliche Produktionskapazität von 117.000 Kilogramm. Darin enthalten sind 70.000 Kilogramm aus dem Gewächshausprojekt mit GrowCo, dessen Fertigstellung für die zweite Jahreshälfte 2019 erwartet wird.

Die vielleicht wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zur Konkurrenz sind bei Cronos Group auf lange Sicht die Partnerschaften. Cronos und Ginkgo Bioworks haben sich zusammengeschlossen, um reine Cannabinoide aus künstlich hergestellten Hefestämmen herzustellen. Diese Initiative könnte enorme Gewinne erwirtschaften, wenn alles gut geht. Cronos hat kürzlich auch eine Partnerschaft mit dem kolumbianischen Agrarunternehmen Agroidea geschlossen. Dadurch ist man mit einem Schlag ordentlich präsent auf dem Cannabismarkt Lateinamerikas.

Was für Constellation Brands spricht

Was aber sind gute Argumente für ein indirektes Investment in Cannabis, sprich für ein Unternehmen, das lediglich in die Branche groß investiert hat? Nun, beispielsweise gute Aussichten im Kerngeschäft sowie großes Wachstumspotenzial im Cannabismarkt. Und genau das macht Constellation Brands aus.

Constellation konzentriert sich hauptsächlich auf den Vertrieb von alkoholischen Getränken. Das Unternehmen leistet dabei auch wirklich gute Arbeit. Constellation ist die Nummer 1 bei den Einzelhandelsumsätzen unter den US-amerikanischen Anbietern alkoholischer Getränke. CFO David Klein sagte bei der Konferenz zum Q3, dass Constellation „die so wichtige Sommersaison mit Top-Umsetzungen auf allen Kanälen gewonnen“ habe.

Zwei Produktlinien sind für den Getränkeerfolg von Constellation am wichtigsten: die Biermarken Corona sowie Modelo. Dank dieser Marken ist das Unternehmen das führende High-End-Bierunternehmen in den USA und der führende US-Hersteller importierter Marken.

Aber gehen wir doch mal auf die große Wette von Constellation auf Marihuana ein. Das Unternehmen hat in diesem Sommer die Analysten verblüfft, indem es satte 4 Milliarden USD in Canopy Growth (WKN:A140QA) investiert hat. Das war der größte Deal in der Geschichte der Cannabisbranche und erhöhte den Anteil von Constellation an Canopy mit einem Schlag auf 38 %. Im vergangenen Jahr erwarb Constellation bereits einen Anteil von 9,9 % an Canopy Growth.

Constellation erwartet, dass der weltweite Cannabismarkt in den kommenden 15 Jahren einen Wert von 200 Milliarden USD erreichen wird. Und man geht davon aus, dass Canopy Growth einen Marktanteil zwischen 5 % und 15 % in den USA und dem Rest der Welt erreichen wird. Für Kanada wird ein Marktanteil von sogar mindestens 30 % erwartet.

Sollten diese Prognosen auch nur im Ansatz richtig sein, könnte die aktuelle Beteiligung von Constellation an Canopy Growth in Zukunft viel mehr Umsatz bringen als das Unternehmen derzeit aus seinem gesamten Kerngeschäft erzielt. Wenn der Cannabismarkt so stark wächst, kann man auch davon ausgehen, dass Constellation irgendwann die Kontrolle über Canopy übernimmt.

Also: Welche ist die bessere Cannabisaktie?

Mit einer Marktkapitalisierung von nur rund 1,5 Milliarden USD sollte der Aktienkurs von Cronos Group viel Spielraum haben, sollte der weltweite Markt für Cannabis so wachsen wie von vielen erwartet. Für Investoren, die groß auf die Branche setzen, könnte Cronos die bessere Wahl sein.

Andererseits ist nicht jede tolle Perspektive auch gleich ein sicheres Ding. Constellation Brands bietet Investoren wohl höhere Chancen auf Erfolg. Das Kerngeschäft mit alkoholischen Getränken läuft gut. Die Investition von Constellation in Canopy kann man als Dreh am Glücksrad (ein sehr teurer Dreh, zugegeben) betrachten, der sich richtig lohnen könnte. Darüber hinaus sorgt die Dividendenrendite von Constellation mit 1,5 % für eine erfreuliche Steigerung der Gesamtrendite der Aktie.

Meine persönliche Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, eher die sicheren Dinger zu verfolgen. Somit bekommt von mir Constellation Brands den Vorzug als bessere Cannabisaktie. Allerdings sollte mit Cronos Group auf lange Sicht zu rechnen sein.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Constellation Brands. Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 25.11.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschsprachigen Leser an der Diskussion teilnehmen können.