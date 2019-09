Cronos Group und MediPharm Labs unterzeichnen Vaporizer-Deal

Die Marihuana-Unternehmen Cronos Group (WKN:A2DMQY) und MediPharm Labs (WKN:A2N7AA) erweitern ihre Zusammenarbeit mit einem neuen Liefervertrag, so eine Pressemitteilung vom letzten Donnerstag. Im Rahmen der mehrjährigen Produktionsvereinbarung wird MediPharm, ein Spezialist für Cannabis-Extraktion, Verdampfer für die Cannabis-Produkte von Cronos’ COVE-Linie füllen und verpacken.

Weder genauere Bedingungen noch die finanziellen Details der Vereinbarung wurden mitgeteilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Unternehmen zusammenarbeiten. Im Mai unterzeichneten sie Verträge, in denen MediPharm sich bereit erklärte, Cronos mit Harz und Cannabis-Konzentrat zu beliefern.

Cronos ist mit mehreren Unternehmen auf verschiedene Weise den Weg der Partnerschaft gegangen. Die vielleicht bemerkenswerteste Verbindung besteht zur Altria Group, in deren Rahmen Altria 1,8 Mrd. US-Dollar für eine 45-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen investiert hat. Es ist durchaus möglich, dass diese beiden Hersteller von Komplementärprodukten irgendwann einen Weg finden werden, bei der Entwicklung neuer Produkte für den Cannabis-Markt zusammenzuarbeiten.

Cronos sieht in der jüngsten Zusammenarbeit mit MediPharm eine Grundlage für eine neue Produktlinie. In der Pressemitteilung von MediPharm wurde Cronos-CEO Mike Gorenstein zitiert. Er sagte, dass „die Zusammenarbeit mit MediPharm Labs uns die Qualität und Optionalität gibt, die wir bei der Einführung unserer eigenen Vape-Pen-Formulierungen benötigen“.

„Wir sind entschlossen, weiterhin verantwortungsbewusst an der Spitze der Branche zu stehen, wenn Derivatprodukte auf dem expandierenden kanadischen Markt eingeführt werden“, so Gorenstein weiter. Im nächsten Monat wird der kanadische Markt für derivative Produkte wie Lebensmittel, Extrakte und Getränke im Rahmen der „nächsten Welle“ der Cannabis-Gesetze geöffnet.



COVE ist eine High-End-Linie von Cannabis-Blüten und -Ölen. Es ist eine der drei Einzelhandelsmarken von Cronos, die anderen sind Spinach (mit Fokus auf junge Verbraucher) und Peace Naturals, eine Linie, die Gesundheit und Wellness in den Vordergrund stellt.

Keine der beiden Aktien entwickelte sich nach der Ankündigung besonders gut. Cronos schloss an diesem Tag mit einem Minus von 6,7 %, während MediPharm um 3,5 % nachgab. Die Anleger mögen ein wenig ängstlich in Bezug auf das Vaping sein, da es in letzter Zeit aufgrund von Todesfällen, die angeblich darauf zurückzuführen sind, zu einer Kontroverse gekommen ist.

Jetzt neu: kostenlose Studie „Cannabis -- Der grüne Rausch“ Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum The Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat -- du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Die neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis -- Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom... es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Eric Volkman auf Englisch verfasst und am 20.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019