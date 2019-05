Cronos Group: zu teuer, um zu kaufen?

Lust auf ein Quiz zu Cannabis-Aktien? Dann geht es auch gleich mit zwei Fragen los:

Was ist die am besten performende Cannabis-Aktie aller Zeiten?

Welche Aktie der großen kanadischen Cannabis-Hersteller performte bislang im Jahr 2019 am besten?

Wer hier beide Male Cronos Group (WKN:A2DMQY) geantwortet hat, darf jetzt stolz sein. Cronos ist in der Tat die am besten performende Cannabis-Aktie aller Zeiten. Sie hat in diesem Jahr bisher alle Konkurrenten übertreffen können.

Aber Erfolg bringt ja nicht automatisch weiteren Erfolg. Das kann man auch schön bei Cronos sehen. Gleich mehrere Analysten haben die Aktie herabgestuft. Und der Aktienkurs von Cronos stagniert schon seit mehreren Wochen. Ist Cronos nach seinem rasanten Aufstieg jetzt einfach zu teuer zum kaufen?

Die Herabstufungen und Bewertungen

Von allen Downgrades kam die Ärgerlichste von BMO Capital Markets. Neulich stufte die BMO-Analystin Tamy Chen Cronos Group von einem Markt-Performance-Rating auf Underperform herab. Ihr Hauptanliegen war die Bewertung. Chen schrieb an Kunden, dass Cronos zum 85-fachen ihres geschätzten EBITDA gehandelt wird – weit über den Wettbewerbern.

Nur wenige Wochen zuvor stufte GMP Securities Cronos von Buy zu Hold herab, was zu einem Kursverlust führte. Der Analyst Martin Landry von GMP Securities schrieb seinen Kunden, dass „Aktien eine Verschnaufpause brauchen“, nachdem Cronos Group starke Gewinne erzielt habe.

Einige andere Analysten haben in letzter Zeit eher verhalten zum Thema Cronos reagiert. Am 25. Februar begann Jefferies mit der Berichterstattung zu Cronos mit einem Underperform-Rating. Jefferies‘ Owen Bennett sagte, dass „der Markt sich selbst übertroffen hat.“

Am 5. März verlieh Cowen and Company Cronos ein Markt-Performance-Rating, das eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie widerspiegelt. Die Cowen-Analystin Vivien Azer sagte, dass ihr Unternehmen „nach einem attraktiveren Einstiegspunkt suchen würde“, bevor es in Erwägung zog, Cronos zu kaufen.

Zu teuer?

Es scheint, als ob zum derzeitigen Preis niemand Cronos so richtig schätzt. Aber ist die Cronos Group wirklich so teuer im Vergleich zu anderen Marihuana-Züchtern?

Wir können keine Gewinnmultiplikatoren für Cronos (oder die meisten anderen Marihuana-Aktien) verwenden, weil die alle noch nicht durchgängig profitabel sind. Wir können jedoch die Preis-Umsatz-Verhältnisse (P/S) der Aktien vergleichen. Und Cronos ist mit einem P/S-Verhältnis von 404 gegenüber einem Vielfachen von 97, 84 und 214 für Canopy Growth, Aurora Cannabis und Tilray definitiv viel teurer, .

Man muss jedoch beachten, dass alle diese P/S-Kennzahlen auf historischen Umsätzen basieren. Mit der sich schnell verändernden Landschaft auf dem Cannabis-Weltmarkt sind die historischen Verkaufszahlen für Cronos und seine Kollegen nach wie vor ziemlich bedeutungslos.

Wir könnten den Ansatz der BMO-Analystin Tamy Chen teilen und die aktuellen Preise im Vergleich zum geschätzten EBITDA betrachten. Aber das erfordert eine Menge Rätselraten und ist unter Umständen nicht sehr exakt. Und es gibt immer noch das Problem, dass die Schätzung von lediglich einem Jahr kein geeignetes Bild abgeben würde, weil die Cannabis-Märkte so schnell wachsen.

Eine Methode, die ich in der Vergangenheit verwendet habe, ist der Vergleich der Cannabis-Aktien durch ein Verhältnis von Marktkapitalisierung zu erwarteter Produktionskapazität. Auch hier ist Cronos zwar deutlich teurer als Aurora, liegt aber nahe an den Bewertungen von Canopy und Tilray.

Aber auch dieser Ansatz hat einen Nachteil, da sich die Produktionskapazitäten schnell ändern können. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass genau dies bei Cronos passieren wird. Immerhin ist der Deal mit dem Tabakriesen Altria (WKN:200417) jetzt durch und man hat genügend finanzielle Mittel.

Denken wie Altria, nicht wie die Analysten

Analysten bewegen sich in einer Welt der Quartals- und Einjahresprognosen. Für sie ist das in Ordnung, aber diese Einschränkungen gelten nicht für durchschnittliche Anleger.

Am Ende sind gerade alle großen kanadischen Cannabis-Aktie, einschließlich Cronos, im Moment teuer. Altria investierte jedoch keine 1,8 Milliarden USD in Cronos, ohne eine langfristige Perspektive zu haben. Ich denke, dass jeder Investor genau diese Perspektive einnehmen sollte.

Altrias Investition in Cronos führt zu einer Bewertung von rund 4 Milliarden USD – etwas über der aktuellen Marktkapitalisierung. Aber der Tabakkonzern sieht den globalen Cannabismarkt eindeutig als Wachstumschance. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das über 100 Milliarden USD teure Unternehmen seine Hausaufgaben erledigt hat, bevor es eine große Beteiligung an Cronos erwarb.

Wer der Meinung ist, dass Cronos Group ihren Umsatz in den nächsten Jahren realistisch auf 1 Milliarde USD oder mehr steigern kann, für den sollte die Aktie nicht zu teuer sein. Und wer nicht glaubt, dass dieses Ziel erreichbar ist, der sollte auch nicht kaufen, ganz gleich, was die Analysten sagen.

Ich denke, dass Martin Landry von GMP Securities davon ausgeht, dass die Cronos-Aktien eine Pause brauchen. Aber angesichts der Expansionsperspektiven, die von Altrias Investment und einem größer Markt in Kanada und der ganzen Welt ausgehen, sollte diese Pause nicht zu lange dauern.

Jetzt neu: kostenlose Studie Cannabis -- Der grüne Rausch Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat -- du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis -- Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom... es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 19.3.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019