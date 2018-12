Cronos Group Aktie: Eine runde Sache?

Anleger der Cronos Group hatten in der letzten Woche nicht viel zu lachen. Die Kurse bewegten sich mit hohem Tempo gen Süden. Insgesamt beläuft sich das Minus in den vergangenen fünf Tagen auf 13,64 Prozent. Die einzig gute Nachricht dürfte sein, dass dabei die psychologisch wichtige Marke von 10 Euro gehalten werden konnte. Nach Verlusten von 0,4 Prozent am Freitag fand die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.