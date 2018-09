Cronos Group

Überblick

Die Cronos (WKN: A2DMQY) -Gruppe ist ein lizenzierter Hersteller von medizinischem Cannabis in Kanada und das Unternehmen hat auch mehrere internationale Verträge und Joint Ventures zur Produktion und zum weltweiten Vertrieb von medizinischem Cannabis.

Strategie

Cronos besitzt durch das kanadische Gesundheitswesen eine Händlerlizenz, die es dem Unternehmen ermöglicht, konzentrierte Cannabisprodukte zu exportieren. Die globale Ausrichtung des Unternehmens ist eine Kernstrategie, wobei Cronos bisher mehrere Joint Ventures in verschiedenen Ländern gegründet hat:

– Cronos Australien – ein 50/50 Joint Venture, das eine Anbau- und Forschungslizenz erhalten hat. Cronos will hier die Drehscheibe für Australien, Neuseeland und Südostasien sein.

– Cronos Israel – ein Joint Venture mit Kibbutz Gan Shmuel, das bereits in 35 europäische und asiatische Länder exportiert. Die Unternehmen behaupten, dass Israel´s ideales Klima Cannabis-Produktionskosten zwischen 0,40 und 0,50 USD pro Gramm ermöglicht, was deutlich niedriger wäre als die Produktion in Kanada.

– Cronos Deutschland hat einen exklusiven Liefervertrag mit dem Pharmahersteller Pohl-Boskamp, der Produkte an mehr als 12.000 deutsche Apotheken ausliefert. Über die Marke Peace Naturals exportiert Cronos zunächst 12 Sorten medizinischen Cannabis.

Um den legalisierten Freizeitmarkt in Kanada zu nutzen, hat Cronos Original BC (OGBC) als Plattform für zwei Freizeitmarken – eine Mainstream- und eine Premium-Marke – gegründet.

Cronos entwickelt auch eine Einzelhandelsstrategie für Kanada und geht eine 50/50-Partnerschaft mit MedMen – genannt MedMen Canada – ein, um Markenprodukte zu vertreiben und Geschäfte in ganz Kanada zu eröffnen.

Wichtige Insider

CEO Michael Gorenstein kam 2016 zur Cronos Gruppe und besitzt derzeit Aktien im Wert von fast 12 Millionen USD (weniger als 1% der ausstehenden Aktien). Finanzvorstand William Hilson war zuvor mehr als 15 Jahre bei Merck und Serono tätig, wo er an Fusionen und Übernahmen sowie Lizenzverträgen im Pharmabereich beteiligt war.

Marihuana Maverick’s Ansicht

Die Cronos Gruppe hat ehrgeizige Pläne und vielversprechende Fortschritte gemacht, um die Grundlage für ihre internationale Expansion zu schaffen, aber das Unternehmen muss erste noch steigende Verkäufe beweisen. Der Umsatz wächst schnell, betrug aber im vergangenen Jahr nur 6,5 Millionen USD, während das Unternehmen mit etwa 1,7 Milliarden USD bewertet wird.

Hinzu kommt, dass die fast 27 Millionen USD Nettoliquidität in der Bilanz nicht lange reichen werden, wenn man bedenkt, dass der Liquiditätsverbrauch im vergangenen Jahr mehr als 65 Millionen USD betrug. Dies bedeutet, dass Cronos mit ziemlicher Sicherheit früher oder später mehr Geld aufbringen muss, was höchstwahrscheinlich zu einer weiteren Verwässerung der Aktien führen wird.

Verwässerung ist nicht automatisch eine schlechte Sache, aber die Tatsache, dass die Besitzverhältnisse von den Insidern – die immer noch im Unternehmen tätig sind – bereits im Wesentlichen ein Rundungsfehler darstellen, hat uns abgeschreckt. Es gibt keine wesentliche Beteiligung durch Insider, insbesondere für ein Unternehmen, das noch so früh im Lebenszyklus steht. Wir sehen im Cannabis-Bereich überzeugendere Alternativen und empfehlen, die Cronos Gruppe zu meiden.