Cronos Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Cronos-Kurs wird am 29.11.2021, 13:36 Uhr an der Heimatbörse Toronto mit 5.88 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Arzneimittel".

Wie Cronos derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Cronos mit einer Rendite von -45,76 Prozent mehr als 135 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 107,58 Prozent. Auch hier liegt Cronos mit 153,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Cronos auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch neun Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 9 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Cronos sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cronos-Aktie ein Durchschnitt von 9,51 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,88 CAD (-38,17 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (6,91 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,91 Prozent), somit erhält die Cronos-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Cronos erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.