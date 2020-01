Crombie Real Estate Investment Trust: Wo soll das nur hinführen?

An derBörse notiert Crombie Real Estate Investment Trust per 26.01.2020, 12:15 Uhr bei 16.16 CAD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Crombie Real Estate Investment Trust auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Crombie Real Estate Investment Trust erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Crombie Real Estate Investment Trust vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (16 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -0,99 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,16 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Crombie Real Estate Investment Trust erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Crombie Real Estate Investment Trust-Aktie ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Crombie Real Estate Investment Trust schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,51 % und somit 1,29 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,21 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".