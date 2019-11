Crombie Real Estate Investment Trust: Ist das wirklich wahr?

Für die Aktie Crombie Real Estate Investment Trust stehen per 12.11.2019, 06:28 Uhr 15.88 CAD zu Buche.

Crombie Real Estate Investment Trust haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Crombie Real Estate Investment Trust-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Crombie Real Estate Investment Trust vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (16 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,82 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15,87 CAD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Crombie Real Estate Investment Trust eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Crombie Real Estate Investment Trust hat mit einer Dividendenrendite von 5,67 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.21%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt +1,45. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Crombie Real Estate Investment Trust-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Crombie Real Estate Investment Trust-Aktie hat einen Wert von 46,03. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (57,29). Wie auch beim RSI7 ist Crombie Real Estate Investment Trust auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,29). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Crombie Real Estate Investment Trust.