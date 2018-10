Crombie Real Estate Investment: Unmöglich!

Der Kurs der Aktie Crombie Real Estate Investment stand am 05.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Toronto bei 12,71 CAD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Crombie Real Estate Investment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Crombie Real Estate Investment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Crombie Real Estate Investment im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Crombie Real Estate Investment. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Crombie Real Estate Investment anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 84,62 Punkten, was bedeutet, dass die Crombie Real Estate Investment-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 61,39, was bedeutet, dass Crombie Real Estate Investment hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Damit erhält Crombie Real Estate Investment eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Crombie Real Estate Investment liegt bei einem Wert von 23,17. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Real Estate" (KGV von 21,71) über dem Durschschnitt (ca. 7 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Crombie Real Estate Investment damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.