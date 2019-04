Croma launcht neu registrierte PDO-Liftingfäden

Leobendorf (ots) - Croma, kurz für CROMA-PHARMA GmbH, strebt stets nachInnovationen, um die Bedürfnisse seiner Kunden und Patienten bestmöglich zubefriedigen. Croma ist daher stolz, mit Mai 2019 seine neuen Liftingfäden aufBasis von Polydioxanon (PDO) vorstellen zu dürfen. threadz® ist eine der erstenPDO-Liftingfäden, die gemäß dem geltenden Medizinproduktegesetz registriertwurden und das Ergebnis eines umfassenden Entwicklungs- und Zulassungsprozessesder Croma in Zusammenarbeit mit einem US amerikanischen R&D Team.Croma steht für höchste Qualitätsstandardsthreadz® wurde in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen medizinischen Fachkräftenentwickelt und nach deren Bedürfnissen und Anforderungen optimiert, um dieWirksamkeit des Produktes und die Zufriedenheit der Patienten zu erhöhen. DasProdukt verfügt über eine neu registrierte handschuhfreundliche Griff-Nabe mitergonomischer Form und einer speziell beschichteten dünnwandigen Nadel / Kanülefür eine bequeme und einfache Anwendung. threadz® wird in Kooperation mit einemUS-amerikanischen Unternehmen hergestellt, das über 40 Jahre Erfahrung in derEntwicklung und Produktion von hoch qualitativen chirurgischen Geräten verfügt.Produkt in drei Varianten erhältlich- threadz® plain - unmodifiziertes Monofilament in der Nadel zur zartenFixierung der dünnen Haut in einigen Bereichen (z. B. Periorbital).- threadz® screw - spiralförmige Konfiguration des in der Nadel befindlichenNahtmaterials zur besseren Fixierung im Gewebe.- threadz® barbed - Nähte mit bidirektionalen, spiralförmig 3D-orientiertenWiderhaken, die entweder auf einer Nadel oder einer Kanüle untergebracht sind,um eine stärkere Reposition zu erreichen.Für noch mehr Wahlfreiheit sind die einzelnen Untertypen auch in verschiedenenGrößen erhältlich. Je nach anatomischer Gesichtszone, kann der Arzt den ambesten geeigneten Faden wählen und so optimal auf die Bedürfnisse des einzelnenPatienten eingehen.Croma ist stolz auf sein breites Portfolio an PDO-Liftingfäden fürminimalinvasive ästhetische Medizin. Zusätzlich zu der neu erschienenenthreadz®-Reihe bietet Croma weiterhin das beliebteste Produkt der Princess®Threads-Produktreihe: Princess® Threads Barb II Anchor - mit "kaltgepressten undskulpturierten" Zahnrädern für einen ultimativen Liftingeffekt.Über Croma-Pharma GmbHDie Croma-Pharma GmbH (Croma) wurde 1976 gegründet und ist ein österreichischesFamilienunternehmen, das sich auf die industrielle Herstellung vonHyaluronsäure-Spritzen für die Bereiche medizinische Ästhetik, Augenheilkundeund Orthopädie spezialisiert hat. Croma betreibt derzeit 12 internationaleVertriebsgesellschaften und vertreibt seine Produkte in mehr als 70 Ländern.Innerhalb seines weltweiten Vertriebsnetzes konzentriert sich Croma mit eigenenMarkenprodukten auf die minimalinvasive ästhetische Medizin. NebenPDO-Liftingfäden vertreibt Croma in seinen strategischen Kernmärkten ein breitesAngebot an HA-Fillern aus der eigenen Produktionsstätte in Leobendorf einPlatelet Rich Plasma-System (PRP) und eine personalisierteHautpflegetechnologie.Home: www.croma.atKontakt:CROMA-PHARMA GmbHMag. Stefanie HöhnCorporate Director CommunicationsCromazeile 2A-2100 LeobendorfPhone .: +43 676 846868 190Mail:stefanie.hoehn@croma.atOriginal-Content von: CROMA-PHARMA GmbH, übermittelt durch news aktuell