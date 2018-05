Crocs stellt seine Drew Barrymore loves Crocs Chevron-Kollektion vor / Die Kollektion umfasst Modelle für Damen und Kinder - pünktlich zum Muttertag (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Frankfurt (ots) -Crocs, Inc. (Nasdaq: CROX), einer der weltweiten Marktführer imBereich innovativer Freizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder, gabheute den globalen Launch seiner Drew Barrymore loves CrocsChevron-Kollektion bekannt. Diese Sonderedition mit Clogs, Flips,Sandalen und Slides steht ganz unter dem Motto "Liebe" und kommtpünktlich zum Muttertag mit exklusiven Grafiken und Barrymorespersönlichen Designdetails.Die neue Kollektion mit verspielten Motiven ist von einem Gefühlinspiriert das Frauen und Mädchen jeden Alters nachempfinden können.Einige der Styles der Chevron-Kollektion sind von Barrymores TöchternOlive und Frankie inspiriert. Sie umfasst beliebte Crocs-Silhouettenwie den Classic Clog, den Crocband[TM] Clog und die Crocs IsabellaSandal."Ich liebe die Chevron-Kollektion", sagt Golden Globe-Gewinnerin,Produzentin, Regisseurin und Autorin Drew Barrymore. "Ich denke, dassunsere Designs wunderbar verspielt und zugleich sehr tragbar sind,was sie perfekt für Mütter und Kinder macht. Wir haben uns fürelegante Farbtöne entschieden und diese auf unbeschwerte Weiseinterpretiert."Die gemeinsame Kollektion von Crocs und Barrymore besticht durchKombinationen in Weiß, Schwarz, Hellbraun und Rot, die durchangesagte grafische Zickzack-Streifen in Szene gesetzt werden.Perlenverzierungen und Metalldetails verleihen der Chevron-Kollektioneine stilvolle Note.Die Drew Barrymore loves Crocs Chevron-Kollektion ist ab sofortauf www.crocs.de und in ausgewählten Stores weltweit ab 34,99EUR fürKinderstyles und ab 54,99EUR für Damenmodelle erhältlich. "Drew siehtsich selbst in erster Linie als Mutter und darum haben wir uns sehrgefreut, eine Kollektion zu entwerfen, mit der sie diese Story zumAusdruck bringen kann." Michelle Poole, Crocs Sr. Vice President ofGlobal Product and Marketing. "Die trendbewussten Grafiken, Musterund Verzierungen harmonieren perfekt mit Drews fröhlichem, modernemBoho-Style, während der Mix an Silhouetten die Kollektion zu einerperfekten Wahl für passende Mutter-Tochter-Outfits macht."Über Crocs, Inc.Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) ist Weltführer im Bereich innovativerFreizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder, die für ihrebeispiellose Kombination aus Komfort und Style bekannt und beliebtsind. Jedes Paar Schuhe aus der Crocs Kollektion enthält vorgeformtesCroslite[TM]-Material. Diese hauseigene Schuhtechnologie garantiertaußergewöhnlichen Komfort bei jedem Schritt.Für 2018 bestärkt Crocs seine Mission, dass sich "jeder bei jedemSchritt wohlfühlt" und setzt seine globale Come As YouAre[TM]-Kampagne im zweiten Jahr fort. Um mehr über Crocs oder ComeAs You Are[TM] zu erfahren, besuchen Sie bitte www.crocs.de oderfolgen Sie @Crocs auf Facebook und Instagram.Folge Crocs auf - www.crocs.de, www.facebook.com/crocsdeutschland,https://www.instagram.com/crocsdePressekontakt:Crocs Presseteamc/o FleishmanHillard Germany GmbHHanauer Landstraße 182 A60314 Frankfurt am Maincrocs.germany@fleishmaneurope.comSonia Mehrotra: 069 / 405702 - 265Alisa Roth: 069 / 405702 - 228Julia Zenk: 069/ 405702 - 240Original-Content von: Crocs, übermittelt durch news aktuell