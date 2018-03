Frankfurt (ots) -Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), ein Weltmarktführer im BereichFreizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder, startet heute ins zweiteJahr seiner globalen Marketing-Kampagne "Come As You Are". Für dasJahr 2018 geht "Come As You Are" von einer Einladung an alleIndividualisten in ein Freudenfest der Einzigartigkeit über, bei demsich alle bei jedem Schritt wohlfühlen und ganz sie selbst bleibensollen. Die Kampagne wird von einem vom Spielfilm inspiriertenMusical geleitet, in dem Drew Barrymore gemeinsam mit weiterenweltbekannten Botschaftern der Marke singt und tanzt."Als wir darüber sprachen, wie wir 'Come As You Are' im Jahr 2018noch größer und besser machen könnten, kam mir sofort die Idee fürein Musical", so Barrymore. "Ich bin keine Sängerin oder Tänzerin,aber für diese Kampagne wollte ich zeigen, was wir schaffen können,wenn wir einfach wir selbst sind. Dafür habe ich gerne meineKomfortzone verlassen. Ich liebe das Ergebnis und für mich ist es derultimative Beweis dafür, dass man seine Träume wahrmachen kann, wennman sich rundum wohlfühlt."Ziel von "Come As You Are" ist es, eine Konversation darüberanzuregen, zu welch außergewöhnlichen Dingen Menschen in der Lagesind, wenn sie selbstbewusst im Leben stehen. Die Botschaft derKampagne ist Authentizität und Menschlichkeit. Sie wird aufverschiedenen Märkten weltweit geschaltet und basiert auf einem Mixaus digitaler Werbung, Social Media-Posts und Partnerschaften mitInfluencern.Die Zusammenarbeit zwischen Crocs und der berühmten GoldenGlobe-Gewinnerin, Produzentin, Regisseurin, Autorin und Mutter begannbereits mit der "Come As You Are"-Kampagne im letzten Jahr.Mittlerweile ist aus dieser Zusammenarbeit eine eigene, limitierteSchuhkollektion für Damen und Kinder hervorgegangen, die DrewBarrymore <3 Crocs Kollektion, die zu Jahresbeginn lanciert wurde.Die Kampagne wird die beliebtesten Crocs-Kollektionen in Szenesetzen - darunter LiteRide[TM], die neueste Innovation im Bereich derKomfort-Technologie, Crocs Isabella, Swiftwater undselbstverständlich den legendären Classic Clog."Wenn 'Komfort' unsere DNA ist, dann ist 'Come As You Are' unsereLebensphilosophie", so Terence Reilly, Chief Marketing Officer beiCrocs. "Wir hoffen, dass Drews Performance und unsereSocial-Media-Posts Kunden weltweit nicht nur unterhalten, sondern sieauch dazu anregen, sich über Konventionen hinwegzusetzen, ihreschönsten Wohlfühlmomente zu teilen und vor allem die Dinge zufeiern, die sie einzigartig machen."Zum Start ins zweite Jahr von "Come As You Are" fragen wir Kundenund Influencer, was es für sie bedeutet, selbstbewusst im Leben zustehen - egal, ob es die selbst aufgenommene Cover-Version desMusical-Songs, eine einzigartige Tanzchoreographie oder etwasAußergewöhnliches ist, das sie in ihren Crocs-Schuhen unternehmen.Neben Barrymore wird die Besetzung des Musicals durch zwei weitereglobale Markenbotschafter ergänzt: YOONA, die südkoreanischeMusikerin und Schauspielerin, die 2007 als Mitglied der Gruppe Girls'Generation berühmt wurde, und Henry, den international bekanntenSänger, Songwriter, Musiker und Komponisten.Um mehr über die "Come As You Are" Kampagne zu erfahren, besuchenSie www.crocs.com/comeasyouare.Über Crocs, Inc. Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) ist Weltführer imBereich innovativer Freizeitschuhe für Damen, Herren und Kinder, diefür ihre beispiellose Kombination aus Komfort und Style bekannt undbeliebt sind. Jedes Paar Schuhe aus der Crocs Kollektion enthältvorgeformtes Croslite[TM]-Material. Diese hauseigene Schuhtechnologiegarantiert außergewöhnlichen Komfort bei jedem Schritt.Für 2018 bestärkt Crocs seine Mission, dass sich "jeder bei jedemSchritt wohlfühlt" und setzt seine globale Come As You Are[TM]Kampagne im zweiten Jahr fort. Um mehr über Crocs oder Come As YouAre zu erfahren, besuchen Sie bitte www.crocs.de oder folgen Sie@Crocs auf Facebook, Instagram und Twitter.Pressekontakt:Crocs Presseteamc/o FleishmanHillard Germany GmbHHanauer Landstraße 182 A60314 Frankfurt am Maincrocs.germany@fleishmaneurope.comSonia Mehrotra: 069 / 405702 - 265Alisa Roth: 069 / 405702 - 228Julia Zenk: 069 / 405702 - 240Original-Content von: Crocs, übermittelt durch news aktuell