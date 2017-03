Crocs: Können die neuen Markenbotschafter neuen Schwung verliehen?

Liebe Leser,

Crocs gelingt es nicht, seine Marke zu revitalisieren und in der Gunst der Schuhkäufer zu steigen. Die hohen Marketingkosten zahlen sich für den Konzern bis jetzt nicht aus. Mit der Werbekampagne „FindYourFun“ sollte nicht nur der Komfort der Schuhe sondern auch die Vielseitigkeit und Zweckmäßigkeit für Abenteuer aller Art herausgestellt werden. Durch die Maxime Erlebnis statt Funktionalität konnten aber nicht mehr Kunden gewonnen werden. Die Umsätze gingen im 3. Quartal um 11,6% zurück.

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem Umsatzrückgang von rund 5%

Besonders hart hat es das Großhandelssegment getroffen. Dieses verzeichnete in allen Absatzregionen deutlich zweistellige Rückgänge. Am stärksten ging die Nachfrage in Europa mit einem Minus von 20,1% zurück. Damit wurde CEO Ribatts Aussage, dass der Konzern „am Rande eines bedeutenden Wachstums“ stehe, endgültig zur Farce. Immerhin konnten die Verluste durch eine verbesserte Bruttomarge und niedrigere Restrukturierungskosten eingedämmt werden.

Auch der Inventarbestand (-11%) wurde stark abgebaut und sorgt für eine geringere Liquiditätsbindung. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem Umsatzrückgang von rund 5%. Für den Gewinn wurde keine Prognose abgegeben. Durch neue Markenbotschafter wie der Schauspielerin Drew Barrymore, Wrestler John Cena und Musiker Henry Lau soll Crocs neuer Schwung verliehen werden. Ob die Marke dadurch an Attraktivität gewinnen kann und zu früherer Ertragskraft zurückfindet, bleibt abzuwarten.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.