München (ots) - Cro ist ein kreatives Multitalent: Er kann nichtnur rappen, sondern auch zeichnen und malen. Außerdem ist er alsDesigner aktiv. In COSMOPOLITAN (EVT 09.11.) spricht der 27-Jährigeüber sein Leben ohne die Maske, seine Suche nach der Traumfrau undseine Wünsche für die Zukunft."tru.", das aktuelle Album des Stuttgarters, ist direkt auf Platzeins der deutschen Albumcharts eingestiegen. Trotz seines Erfolgs istCro auf dem Boden geblieben: "Ich bin total bescheiden. Ich bin immerder, der sich das letzte Pizzastück holt", erzählt er. "Und diesesDing mit dem Fame. Das ist mir unwichtig. Wenn ich im Mittelpunktstehen wollte, würde ich die Maske nicht tragen. Privat bin ich immerohne unterwegs." Seine Bekanntheit nutzt er nicht aus - auch nicht inSachen Liebe: "Wenn ich Frauen anquatsche und einen Korb kriege, gebeich mich nie zu erkennen, sondern mache einen chilligen Abgang. Dasfinde ich viel cooler."Obwohl Cro schon einige Male verliebt war, findet er dieVorstellung davon in seinen Gedanken manchmal schöner als echteLiebe: "Die Traumfrau ist nur eine, solange sie ein Traum bleibt.Wenn man sie findet, wird es eine Realfrau", so der 27-Jährige. Umihm zu gefallen, muss eine Frau Natürlichkeit ausstrahlen: "Ich liebeschöne Frauen. Aber ich will keine, deren Beruf es ist, schön zusein. Ich will was Echtes.".Bei seinem momentanen Lifestyle ist jedoch kein Platz für diegroße Liebe: "In mir wohnen zwei Seelen. Der Teufel schreit: Sei einRockstar! Sei wild! Nimm alles mit, was kommt. Der Engel flüstert: Durauchst zu viel, ernährst dich schlecht und eigentlich willst du dochnur mit der Einen am Strand chillen. Solange die beiden sichstreiten, versuche ich, im Moment zu leben und zu genießen, wonachmir ist." Irgendwann will Cro jedoch Familie: "Ich wünsche mir, dassmeine Kinder irgendwann sagen: Papa war cool. Der hat immer nurgemacht, was er wollte, und es damit zu was gebracht."