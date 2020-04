CriteoWas kommt nun, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Criteo, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.04.2020, 01:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 7.55 USD.

Unser Analystenteam hat Criteo auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Criteo. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Criteo damit 67,31 Prozent unter dem Durchschnitt (6,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 5,93 Prozent. Criteo liegt aktuell 66,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Criteo erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Criteo aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (19,41 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 144,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7,95 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Criteo erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.