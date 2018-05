~ Der größte Sportstar der Welt wirkt an der Kreation eines neuenSpielfiguren-Unterhaltungsangebots für seine Fans mit, das aufzahlreichen Medienplattformen verfügbar sein wird. ~Los Angeles (ots/PRNewswire) - Cristiano Ronaldo, der führendeAthlet der Welt, gab heute den Abschluss einer Partnerschaft für dieEntwicklung und Einführung eines neuenSpielfiguren-Unterhaltungsangebots mit dem Namen STRIKER FORCE 7bekannt. Die Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit Graphic India,einem führenden Produzenten von Comic-Romanen und Animationen, dersich auf die Kreation von weltweiten Superhelden konzentriert, undVMS Communications, ein auf mobiles digitales Marketing undContent-Management spezialisiertes Unternehmen. Zu denMedienplattformen werden Animation, Comics, Druckmedien, Gaming unddigitale Inhalte gehören. Das Geschäft wurde von der führendenSportagentur Polaris Sports eingefädelt."Ich war schon immer ein Fan von Superhelden und freue michriesig, an der Entwicklung dieser neuen Animationsserie mitwirken zudürfen", kommentierte Cristiano Ronaldo. "Ich bin davon überzeugt,dass großartige animierte Charaktere und Helden verschiedensteKulturen und Menschen auf der ganzen Welt auf gleiche Weise wie derFußball miteinander verbinden können. Aus diesem Grund bin ichhochauf begeistert, meine Leidenschaften - den Fußball und dieSuperhelden - im Rahmen dieses Projekts kombinieren und mit meinenFans teilen zu können.""Cristiano Ronaldo hat mit seinem Engagement, seinerLeistungsbereitschaft und seiner rundum sagenhaften SpielweiseMillionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. CR7 ist füreine ganze Generation zu einem echten Superhelden geworden, undStriker Force 7 wird ein globales Team von Charakteren aus unsererWelt (und anderen) zusammenbringen, die für die Vielfalt und Coolheitseiner vielen Millionen Fans repräsentativ sein werden", fügte SharadDevarajan, Mitschöpfer und Produzent der neuen Serie und CEO vonGraphic India, hinzu."Wir arbeiten bereits seit mehr als fünf Jahren mit Cristiano undPolaris Sports zusammen und können uns keine besseren Partnervorstellen. Der Name Cristiano ist ein Synonym für Professionalität,Engagement und Erfolg. Das ist der wahre Grund, warum er Millionenvon Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Cristiano ist nichtdurch Zufall zum auf Social Media am meisten gefolgten Athletengeworden. Folglich bedurfte die Entwicklung einer Animationsserie miteiner wahren Ikone wie Cristiano im Mittelpunkt keiner langenÜberlegung für uns", kommentierte Diego Guarderas, COO von VMSCommunications.Die Animationsserie wurde von Cristiano und Devarajan kreiert, diezusammen mit Diego Guarderas von VMS Communications, dem Team vonPolaris Sports und Jeevan J. Kang, dem EVP Creative und leitendenCharakter-Designer von Graphic India, als ausführende Produzenten derSerie tätig sein werden.Weitere Informationen über das Datum der Markteinführung derAnimationsserie werden in Kürze veröffentlicht. Fans können sich aufder Website www.strikerforce7.com auf dem Laufenden halten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/689332/STRIKERFORCE7_CRISTIANO_01.jpgPressekontakt:press@graphicindia.comOriginal-Content von: Graphic India, übermittelt durch news aktuell