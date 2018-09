Crispr Therapeutics: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "CRISPR Therapeutics":

An der Börse NASDAQ GM schloss die Crispr Therapeutics-Aktie am 12.09.2018 mit dem Kurs von 53,73 EUR. Die Crispr Therapeutics-Aktie wird dem Segment "Biotechnologie" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Crispr Therapeutics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Crispr Therapeutics-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Crispr Therapeutics-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Crispr Therapeutics vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 61,7 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 14,83 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (53,73 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Crispr Therapeutics somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Crispr Therapeutics für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Crispr Therapeutics für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Crispr Therapeutics insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Crispr Therapeutics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 173,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotech & Pharma"-Branche sind im Durchschnitt um 22,69 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +151,09 Prozent im Branchenvergleich für Crispr Therapeutics bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,75 Prozent im letzten Jahr. Crispr Therapeutics lag 154,03 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.