Crispr, KalVista und Syndax Aktien: Warum sie heute in Bewegung sind!

CRISPR Therapeutics AG (NASDAQ:CRSP), Syndax Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:SNDX) und KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALV) gehörten am Dienstag zu den frühen Marktteilnehmern im Biopharma-Sektor.

CRISPR gab eine geänderte Kooperationsvereinbarung mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) in Bezug auf CTX001 bekannt. CTX001 ist eine CRISPR/Cas9-basierte Gen-Editierungstherapie, die als potenziell kurative Therapie für die Sichelzellkrankheit und transfusionsabhängige Beta-Thalassämie entwickelt ...



