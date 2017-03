Crisis & Litigation Communicators Alliance (CLCA) nimmt NAÏMA Strategic Legal Services GmbH neues Mitgliedsunternehmen für Deutschland auf (FOTO)

Berlin/London (ots) -Die Crisis & Litigation Communicators' Alliance (CLCA) freut sichein neues Mitgliedsunternehmen für Deutschland begrüßen zu dürfen:NAÏMA Strategic Legal Services GmbH.Die CLCA ist ein internationales PR-Netzwerk unabhängiger,inhabergeführter Agenturen, die auf Krisenkommunikation undLitigation-PR spezialisiert sind und sich auf diesem Gebiet besondereKompetenz und Erfahrung erworben haben.NAÏMA Strategic Legal Services GmbH mit Büros in Berlin und inBrüssel, hat Litigation PR im deutschen Markt eingeführt undweiterentwickelt. Gegründet von Uwe Wolff kann NAÏMA inzwischen auf15 Jahre Erfahrung im Bereich der Litigation PR zurückblicken und aufeine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Unternehmen,Finanzinstitutionen, NGOs, Verbänden und prominenter Einzelpersonenverweisen.CLCA Vorsitzende Louise Beeson, Senior Consultant der LondonerAgentur Bell Yard Communications, dazu: "Wir freuen uns sehr darüber,dass NAÏMA Strategic Legal Services GmbH nun Teil der CLCA ist. Damithaben wir einen sehr erfahrenen Partner für unsere Allianz gewonnen.Mit der NAÏMA Strategic Legal Services GmbH haben wir nicht nur einenAnsprechpartner für Kunden, die in Deutschland Unterstützung imBereich der Litigation-PR suchen, sondern gleichzeitig auchBrüssel-Expertise für unsere anderen CLCA-Mitglieder. Herr Wolff hateine exzellente und wohlbegründete Reputation im deutschenRechtsmarkt. Von seiner jahrelangen Erfahrung werden alle Kundenunserer Allianz profitieren."Uwe Wolff, Gründer und Geschäftsführer der NAÏMA Legal ServicesGmbH: "Ich freue mich sehr, dass unsere Erfahrung und Expertise vonder CLCA anerkannt wird. Zusammen mit den anderen CLCA-Unternehmenkönnen wir nun noch effektiver transnationale Mandate unterstützenund ihnen einen erfahrenen Ansprechpartner in Deutschland sein." Überdie CLCA: Die Crisis & Litigation Communicators Alliance besteht ausanerkannten Kommunikationsberatungen, die ausschließlich aufKrisenkommunikation und rechtsstreitbegleitende Öffentlichkeitsarbeit(Litigation PR) spezialisiert sind. Jedes der Unternehmen verfügtüber umfassende Expertise hinsichtlich Gerichtsbarkeit undjuristischer Verfahren im jeweiligen Land sowie über ausgewiesenePraxiserfahrung.Pressekontakt:NAÏMA Strategic Legal Services GmbHphone: +49-30-2404-8290fax: +49-30-303-665791email: uwe.wolff@naima-media.deweb: www.litigation-pr.comOriginal-Content von: NAIMA Strategic Legal Services GmbH, übermittelt durch news aktuell