4. Oktober 2019. Frischer Wind im SAT.1-Crime-Lineup. Gleich dreiUS-Thriller-Serien starten in der Kalenderwoche 41 mit neuen Folgen:Zunächst gibt es ab Dienstag (08.10.) frische Ermittlungen der 16.Staffel von "Navy CIS" (20:15 Uhr) und der zehnten Staffel von "NavyCIS: L.A." (21:15 Uhr). Ab Donnerstag (10.10.) wagen sich dann dieNew Yorker FBI-Agenten Bell (Missy Peregrym, im Bild) und Zidan(Zeeko Zaki) an neue, spektakuläre Fälle in Dick Wolfs "FBI: SpecialCrime Unit" (20:15 Uhr).Das neue Crime-Line-up in SAT.1 ab KW41:Ab Dienstag, 8. Oktober 2019:20:15 Uhr: Start "Navy CIS", neue Folgen der Staffel 16Deutschland-Premiere21:15 Uhr: Start "Navy CIS: L.A.", neue Folgen der Staffel 10Deutschland-Premiere22:15 Uhr: "Hawaii Five-0", Staffel 9Deutschland-PremiereAb Donnerstag, 10. Oktober 2019:20:15 Uhr: Start "FBI: Special Crime Unit", neue Folgen derStaffel 1 Free-TV-Premiere21:15 Uhr: "Criminal Minds", Staffel 822:15 Uhr: "Bull", neue Folgen der Staffel 3 Free-TV-Premiere23:10 Uhr: "Bull", Staffel 1