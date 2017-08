Mainz (ots) -Offener Drogenkonsum auf den Straßen, Dealer an jeder Ecke unddazwischen die Polizei, die mit einem Großaufgebot versucht, derDrogenkriminalität Herr zu werden - Alltag im FrankfurterBahnhofsviertel. In der Dokumentation "Junkies, Dealer, Polizei"stellt ZDFinfo am Samstag, 26. August 2017, 20.15 Uhr, die liberaleFrankfurter Drogenpolitik auf den Prüfstand und dokumentiert dieaktuelle Situation.Frankfurt am Main ist die Kriminalitätshauptstadt Deutschlands: Inkeiner anderen Großstadt gibt es so viele Straftaten pro Einwohnerwie in der hessischen Metropole. Nirgendwo sonst werden so offenBetäubungsmittel verkauft und konsumiert wie im FrankfurterBahnhofsviertel. "Junkies, Dealer, Polizei" zeigt die Maßnahmen derPolizei und ist dabei, wenn so genannte "Drogen-Bunker" gefunden undDealer überführt werden.Mit Drogen kennt sich auch Ex-Junkie Sick aus: Presenter JoeBausch stellt in einer neuen Folge der ZDFinfo-Doku-Reihe"Überführt" am Samstag, 26. August 2017, 22.30 Uhr, den ehemaligenDealer vor und zeigt, wie er dem jahrelangen Kreislauf aus Drogen undKriminalität entkommen konnte und wie er heute zu seiner kriminellenKarriere steht. Sicks unbeschwerte Jugend endete schon im Alter von15 Jahren: Auf einer Party rauchte er zum ersten Mal Heroin und wurdesofort süchtig. Von da an bestimmten Drogen sein Leben. Heute istSick nach eigenen Angaben clean. Auf YouTube erzählte er von seinemAlltag im Drogensumpf, avancierte damit zum Star und gewann sogar denGrimme-Online-Award.ZDFinfo wiederholt "Junkies, Dealer, Polizei" am Mittwoch, 30.August 2017, 13.30 Uhr, sowie am Donnerstag, 31. August 2017, 7.30Uhr, und am Mittwoch, 6. September 2017, 8.30 Uhr. "Überführt - DerDrogendealer Sick" ist erneut am Samstag, 23. September 2017, um 0.00Uhr in ZDFinfo zu sehen.https://presseportal.zdf.de/pm/ein-sommer-voller-doku-highlights-in-zdfinfo/http://twitter.com/ZDFpressehttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/junkiesPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell