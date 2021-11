Der Crew Despatch Service von Marine Online ermöglicht eine optimierte Rekrutierung von Schiffspersonal

Singapur (ots/PRNewswire) -Nutzung des Netzwerks von Marine Online zur individuellen Anpassung der BordcrewDie Crewwechsel-Krise aufgrund der Pandemie ist noch nicht überwunden. Die schwerwiegende Kombination aus Grenzbeschränkungen und Impfvorschriften wirkt sich verheerend auf die Anmusterung und Abmusterung aus. Um die Schiffseigner bei ihrer Besetzung zu unterstützen, kümmert sich der Crewing Despatch Service von Marine Online um alle Rekrutierungs- und Verwaltungsverfahren. Marine Online verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk von weltweit tätigen Besatzungsexperten, die als autorisierte Dienstleister das Einstellungsverfahren erheblich erleichtern.Edmund Chik, stellvertretender Chief Operating Officer, erklärt: "Unser Crewing Despatch Service ermöglicht eine individuelle Anpassung der Besatzung. Schiffseigner und Besatzungsagenturen können auf unserer Plattform ihren Besatzungsbedarf nach Nationalitäten und Schiffstypen auflisten. Sie erhalten Profilvorschläge und einen zusammengefassten Gehaltsindex. Der Instant-Messaging-Dienst der Plattform bietet außerdem sofortige Unterstützung, falls der Kunde weitere Fragen hat.""Wir bieten eine Kostenersparnis von bis zu 15 % im Vergleich zu der traditionellen Praxis, Besatzungsagenturen zu beauftragen. Darüber hinaus haben Arbeitgeber über unsere Plattform Zugang zu einem breiteren Spektrum an Fachkräften verschiedener Nationalitäten und Fachkenntnisse, um ein gründliches und ausgeglichenes Team zusammenzustellen."Marine Onlines umfangreiches Netzwerk von autorisierten Dienstleistern überwindet alle sprachlichen und kulturellen Barrieren bei der Personalbeschaffung und meistert praktisch alle verfahrenstechnischen Herausforderungen. Marine Online ist eine kundenorientierte Plattform, die Fachleuten aus dem maritimen Bereich Lösungen mit Mehrwert bietet. Bis heute hat Marine Online für Kunden aus Indonesien, China, Singapur und Griechenland Geschäfte getätigt.Informationen zu Marine Online (Singapur) Pte LtdMarine Online ist die erste integrierte Plattform der Welt, die sich auf maritime Dienstleistungen für den globalen Markt spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und bietet über seine revolutionäre K.I.- und Big-Data-fähige Plattform verschiedene maritime Dienstleistungen für regionale Schiffs- und Frachteigner an. Mit seinem Dienstleistungsangebot gestaltet Marine Online die Zukunft der maritimen Industrie, indem es auf eine Spitzentechnologie setzt, die Geschäftsmöglichkeiten und -beziehungen fördert. Weitere Informationen finden Sie unter marineonline.comFür Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Media Relations:Pressekontakt:+65 6571 5888E-Mail: marketing@marineonline.comOriginal-Content von: Marine Online (Singapore) Pte. Ltd., übermittelt durch news aktuell