Crestwood Equity: Was wird sich hier jetzt tun?

Crestwood Equity weist zum 07.12.2018 einen Kurs von 30,71 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Lagerung und Transport von Öl und Gas" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Crestwood Equity einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Crestwood Equity jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Crestwood Equity derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 32,61 USD, womit der Kurs der Aktie (30,71 USD) um -5,83 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 33,91 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -9,44 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Crestwood Equity in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Crestwood Equity-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Crestwood Equity-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Crestwood Equity vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 35 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 13,97 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (30,71 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Crestwood Equity somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.