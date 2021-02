Cresco Labs Aktie: Startschuss für Cannabis-Verkauf!

Das Cannabisunternehmen CrescoLabs (CSE:CL) (OTCQX:CRLBF) erhielt Mitte Februar die Genehmigung des Gesundheitsamtes von Arizona, den Verkauf von Cannabis für Erwachsene in seiner Sunnyside-Apotheke in Phoenix zu beginnen.

Die Sunnyside-Apotheke des Unternehmens befindet sich am 2620 West Encanto Boulevard in Phoenix.

Cresco schließt sich anderen großen Cannabisunternehmen an, die bereits eine Genehmigung für den Verkauf von Marihuana für den Freizeitgebrauch im Grand Canyon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung