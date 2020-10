CrescoLabs: Zu wenig Kapital?!

Die Hauptsache, die die Cannabisindustrie zurückhält, ist der Zugang zu Kapital, so Charlie Bachtell, CEO von CrescoLabs Inc (OTCQX :CRLBF).

Bachtell, der im März die Aufgaben von Joe Caltabiano übernahm, diskutierte kürzlich in einem Interview mit The Associated Press über eine Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit Marihuana. “Die Hauptsache, die die Industrie zurückhält, ist der Zugang zu Kapital, das den Aufbau der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung