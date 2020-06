Crescent Point Energy: Klartext!

Crescent Point Energy weist am 27.06.2020, 04:40 Uhr einen Kurs von 2.27 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.

Unsere Analysten haben Crescent Point Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Crescent Point Energy wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Crescent Point Energy liegt im Mittel wiederum bei 2,95 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,27 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 29,96 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Crescent Point Energy insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Crescent Point Energy konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Crescent Point Energy auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Crescent Point Energy von 2,27 CAD ist mit -33,63 Prozent Entfernung vom GD200 (3,42 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,1 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,1 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Crescent Point Energy-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.