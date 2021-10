CrefoFactoring-Gruppe setzt auf kanalübergreifende Interaktion und etabliert Online Factoring

Solingen (ots) -Die bundesweit tätige CrefoFactoring-Gruppe mit 180 Mitarbeitern und 14 Standorten setzt auf Cross-Channel und integriert Online Factoring neben der regionalen Präsenz als weiteren Vertriebskanal.Andreas Koch, Geschäftsführer des Standortes Rhein-Wupper in Solingen betont: "Mit unserer flächendeckenden regionalen Präsenz erfüllen wir unseren seit mehr als 20 Jahren gelebten Anspruch, die Persönlichkeit und das Vertrauen in der Zusammenarbeit mit unseren kleinen und mittelständischen Kunden stets als höchstes Gut zu wahren. Im Zuge unseres weiteren Wachstums möchten wir die Interaktion zu unseren potentiellen Kunden verstärken und verbinden unsere starke Offline-Präsenz mit einer automatisierten Online-Lösung zur schnellen Factoring-Anfrage."Dank eines intuitiven Anfragetools verspricht die CrefoFactoring-Gruppe, ein Unternehmen der Creditreform, einen Anfrageabschluss binnen sieben Minuten. Und auch hier setzt das Unternehmen auf Persönlichkeit - so können Interessierte per Livechat oder telefonisch noch während der Anfrage offene Fragen sofort klären. "Das verbindliche Angebot", so Thomas Klinge, Geschäftsführer des Standortes Westfalen in Münster, "versenden wir innerhalb von 48 Stunden - natürlich digital.""Unser Online Factoring-Angebot sehen wir nicht als getrennten Vertriebskanal, sondern vielmehr als eine Verschmelzung mit unserem stationären Angebot, um unseren Interessenten eine kanalübergreifende Interaktion zu ermöglichen", sagt Gerold Knutzen, Geschäftsführer des Standortes Nord in Hamburg. Daher gäbe es auch keine getrennte Organisationsstruktur zwischen offline und online, sondern "eine nahtlose Integration aller Kanäle. Unterschiede zwischen Onlinekunden und Offlinekunden machen wir nicht", verspricht Knutzen.Daniel Heck, Geschäftsführer des Standortes Düsseldorf-Neuss, sieht beim Online Factoring insbesondere auch "den Vorteil einer schnellen und unbürokratischen Angebotsanfrage - egal zu welcher Tageszeit", so Heck. "Gerade der Kernzielgruppe unseres Standortes, Handwerksunternehmern, wird mit dem Onlinetool ermöglicht, binnen weniger Minuten die individuellen Konditionen zu erfragen und schnell von den Vorteilen des Factorings zu profitieren."Das digitale Anfragetool von CrefoFactoring ist erreichbar unter www.crefo-factoring.de/online-factoring.Pressekontakt:Alexander StreckTelefon +49 (0)9771 63010-10E-Mail: streck@evoworkx-media.deOriginal-Content von: CrefoFactoring, übermittelt durch news aktuell