Creditreform: Zahlungsmoral bei vielen Firmen schlechter geworden

NEUSS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zahlungsmoral von Unternehmen in Deutschland hat sich einer Creditreform-Auswertung zufolge in Summe wieder verschlechtert.



Lieferanten und Kreditgeber verzeichneten im ersten Halbjahr 2021 eine Zunahme zu spät gezahlter Rechnungen, teilte die Wirtschaftsauskunftei am Donnerstag mit.

Durchschnittlich betrug der Zahlungsverzug den Angaben zufolge 10,23 Tage. Im zweiten Halbjahr 2020 waren es noch 9,79 Tage. "In fast allen Wirtschaftszweigen hat sich das Zahlungsverhalten zuletzt verschlechtert", stellte Creditreform fest. Vor allem bei Geschäften mit Industriekunden aus Bereichen wie Chemie und Kunststoffe, Konsumgüter, aber auch Verkehr und Logistik dauere es inzwischen länger bis Rechnungen bezahlt seien.

Damit nähmen Geschäftsrisiken für Lieferanten und Kreditgeber zu, warnte der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Der beginnende Konjunkturaufschwung könnte so Gegenwind bekommen./ben/DP/mis