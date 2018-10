Creditplus Bank AG beruft Coquet in Vorstand / Experte mit internationaler Erfahrung / Coquet übernimmt Bereich Finanzen & Kredit

Stuttgart (ots) - Jean-Christophe Coquet (57) wurde am 12.September 2018 in den Vorstand der Creditplus Bank AG berufen undverantwortet dort den Bereich Finanzen & Kredit. Vor seinem Wechselzu Creditplus war der Franzose in vergleichbarer Position innerhalbder Crédit Agricole Consumer Finance (CA CF) Gruppe tätig. DieCreditplus-Vorstandsvorsitzende Belgin Rudack freut sich über diehochkarätige Verstärkung: "Mit Jean-Christophe Coquet konnten wireinen international erfahrenen Experten für unser Unternehmengewinnen, der uns viele wertvolle Impulse geben und die Verbindungenzwischen Creditplus und CA CF weiter stärken wird."In Coquets Zuständigkeit fallen die Ressorts Finanzen &Controlling, Treasury, Kredit, Mahnwesen, Händlerfinanzierung, Rechtsowie Verwaltung und Büroorganisation. "Das Geschäftsmodell und dieStrategie der Creditplus Bank haben mich überzeugt", erklärt der neuberufene Vorstand. "Ich freue mich, meine umfangreiche Erfahrung hiereinzubringen." Coquet ist seit mehr als dreißig Jahren im Bank- undKreditgeschäft tätig. Seine erste Vorstandsposition bekleidete er von2002 bis 2009 als Chief Operating Officer bei Ucalease, einerLeasing-Tochter der Credit Agricole Gruppe mit Sitz in Paris.Coquet ist bereits seit Juni 2018 für die Creditplus Bank tätigund nun, nach Genehmigung durch die BaFin, planmäßig in den Vorstandberufen worden. Er komplettiert das Gremium bestehend aus BelginRudack (Vorstandsvorsitzende), Heinz Tschernisch (Vorstand Vertrieb)und Karim Tsouli (Vorstand IT & Operations).Download Foto Jean-Christophe Coquet: https://bit.ly/2OPcP1ICreditplus auf einen Blick:Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierteKonsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung,Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mitHauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 624Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französischeKonsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit AgricoleKonzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2017 eine Bilanzsumme von rund4.890 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverbandorganisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über einvernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen,Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinanderverbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alleerdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartnerim Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oderKüche&Co.Creditplus in Social Media:Corporate Blog (www.Creditplusblog.de)Facebook (www.facebook.de/Creditplus)Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank)Pressekontakt:Creditplus Bank AGSandra HilpertTel: (0711) 66 06 - 640Fax: (0711) 66 06 - 887E-Mail: presse@Creditplus.dewww.Creditplus.deOriginal-Content von: CreditPlus Bank AG, übermittelt durch news aktuell