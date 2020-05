Credit Suisse sieht kaum noch Kurspotenzial bei der Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Rund 50 Prozent haben die Aktien der Deutschen Lufthansa innerhalb der letzten drei Monate verloren, nur MTU performed unter allen DAX-Werten in diesem Zeitraum noch schlechter. Die Flugzeuge bleiben am Boden, so dass jeder Tag aktuell die Lufthansa rund eine Million Euro kostet. Dass das auf Dauer nicht durchzuhalten ist, dürfte keine große Überraschung sein, entsprechend verhalten sie die Aktionäre.

Entsprechend erwarten ...



