Die Credit Suisse legt im Heimmarkt zu

Zürich (awp) - Das Schweizer Geschäft der Grossbank Credit Suisse ist im ersten Quartal 2018 sehr erfreulich gelaufen. So erreichte die Swiss Universal Bank (SUB) mit einem Vorsteuergewinn von 563 Millionen Franken das beste Quartalsergebnis seit 2015, wie die CS am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Getrieben wurde das Ergebnis sowohl von höheren Erträgen wie auch von erneut tieferen Kosten. Die Kombination ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten