Credit Suisse hält trotz erneutem Milliardenverlust an Dividende fest

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat 2016 wegen hoher Kosten für Rechtsstreitigkeiten erwartungsgemäß erneut rote Zahlen geschrieben.



Über das Jahr gesehen stand unter dem Strich ein Minus von gut 2,4 Milliarden Franken in den Büchern des Deutsche-Bank-Konkurrenten . Damit ist der Verlust immerhin 17 Prozent kleiner als im Jahr 2015, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Da sich die Credit Suisse kurz vor Weihnachten mit dem US-Justizministerium in puncto Hypothekenstreit auf eine Milliardenzahlung geeinigt hatte, ist der Verlust keine Überraschung. Trotz des erneut negativen Jahresergebnisses sollen die Aktionäre wie im Vorjahr eine Dividende von 70 Rappen aus Kapitalreserven erhalten. Die Anteilseigner können sich diese entweder in bar oder in Form neuer Anteile auszahlen lassen./zb/stb