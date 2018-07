Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Am 23.07.2018 ging die Aktie Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 7,06 USD aus dem Handel.Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt 12 Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

