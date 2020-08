Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036: Ein Wunder?

Für die Aktie Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036 wird am 10.08.2020, Uhr, ein Kurs von 4 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036 auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 13,6 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (4 USD) deutlich darunter (Unterschied -70,59 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (3,69 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,4 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Die Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036-Aktie: der Wert beträgt aktuell 37,04. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036 weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,8), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036 damit ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036 auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036 weist eine Veränderung zum Positiven auf. Dies entspricht einem "Buy"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNs due July 11 2036 bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Buy".

