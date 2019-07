Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Alerian MLP Index Exchange Traded Notes due May 16: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Der Kurs der Aktie Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Alerian MLP Index Exchange Traded Notes due May 16 stand am 26.07.2019 zum Schluss an der heimatlichen Börse NYSE Arca bei 14.5 USD.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Alerian MLP Index Exchange Traded Notes due May 16-RSI ist mit einer Ausprägung von 59,13 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 38,74, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Alerian MLP Index Exchange Traded Notes due May 16 in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Alerian MLP Index Exchange Traded Notes due May 16 lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Alerian MLP Index Exchange Traded Notes due May 16 in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

