Credit Suisse: Weltwirtschaft bleibt im Jahr 2019 auf robustem Wachstumskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Weltwirtschaft bleibt nach Einschätzung der Credit Suisse im Jahr 2019 robust.



Die Ökonomen der Großbank aus der Schweiz erwarten aber eine moderate Verlangsamung des globalen Wachstums des Bruttoinlandsproduktes (BIP), heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Investment-Ausblick. Verantwortlich seien hauptsächlich die nachlassenden fiskalischen Anreize in den USA und eine straffere Geldpolitik in vielen Schwellenländern.

In den meisten Industrieländern bleibe die Geldpolitik trotz einer Reihe von Zinserhöhungen locker, erwartet die Credit Suisse. In den USA sei sie zwar nicht besonders restriktiv, im Jahr 2019 sollte sie aber das US-Wachstum allmählich bremsen. Das Wachstum sollte aber in den USA dank robuster Unternehmensinvestitionen, Neueinstellungen und Lohnwachstum weiterhin über dem Trend liegen.

In China müsse hingegen mit einer Wachstumsverlangsamung in Richtung sechs Prozent gerechnet werden, heißt es in dem Ausblick. US-Zölle, schleppende Investitionen im verarbeitenden Gewerbe und ein langsameres Konsumwachstum würden voraussichtlich das Wachstum beschränken.

In der Eurozone bleibe die Staatsverschuldung in Kombination mit einer verhaltenen Konjunktur das größte Problem. Dies gelte insbesondere für Italien. Zudem könnte der Druck auf die Verschuldung im öffentlichen Sektor steigen, da die EZB ihre Wertpapierkäufe einstellt. Die Haushaltspolitik der Regierung in Italien könnte laut Credit Suisse "höchst destabilisierende" Effekte über das Land hinaus nach sich ziehen.

Anlegern empfehlen die Ökonomen weiter eine Übergewichtung von Aktien. In einem fortgeschrittenen Konjunkturzyklus würden Aktien in der Regel besser abschneiden als die meisten anderen Anlageklassen. Zudem erscheine die Bewertung von Schwellenländeranleihen und -währungen recht attraktiv.