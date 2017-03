Credit-Suisse-Verlust fällt wegen US-Vergleich höher aus

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Großbank Credit Suisse hat einen weiteren Rechtsstreit in den Vereinigten Staaten beigelegt.



Im Streit um krumme Geschäfte mit Wertpapieren, die mit Immobilienkrediten besichert waren, habe es einen Grundsatzvergleich mit der Behörde NCUA (National Credit Union Administration) gegeben, teilte der Deutsche-Bank-Rivale am Freitag bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts in Zürich mit. Diese Vereinbarung koste 272 Millionen Schweizer Franken und schlage noch auf das 2016er-Ergebnis durch. Damit fällt der Verlust im vergangenen Jahr mit 2,7 Milliarden Schweizer Franken (rund 2,5 Mrd Euro) etwas höher aus als noch bei der Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen Mitte Februar abzusehen war./zb/stb