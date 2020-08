Credit Suisse Velocityshares 3x Inverse Silver Etn Linked To The S&p Gsci Silver Index Excess Return: Da kann man verrückt werden!

Am 29.08.2020, 00:49 Uhr notiert die Aktie Credit Suisse Velocityshares 3x Inverse Silver Etn Linked To The S&p Gsci Silver Index Excess Return mit dem Kurs von 1.93 USD.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Credit Suisse Velocityshares 3x Inverse Silver Etn Linked To The S&p Gsci Silver Index Excess Return im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Credit Suisse Velocityshares 3x Inverse Silver Etn Linked To The S&p Gsci Silver Index Excess Return. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Credit Suisse Velocityshares 3x Inverse Silver Etn Linked To The S&p Gsci Silver Index Excess Return beläuft sich mittlerweile auf 15,29 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,93 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -87,38 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 7,01 USD. Somit ist die Aktie mit -72,47 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Credit Suisse Velocityshares 3x Inverse Silver Etn Linked To The S&p Gsci Silver Index Excess Return anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 82,82 Punkten, was bedeutet, dass die Credit Suisse Velocityshares 3x Inverse Silver Etn Linked To The S&p Gsci Silver Index Excess Return-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Credit Suisse Velocityshares 3x Inverse Silver Etn Linked To The S&p Gsci Silver Index Excess Return überkauft (Wert: 78,98), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Damit erhält Credit Suisse Velocityshares 3x Inverse Silver Etn Linked To The S&p Gsci Silver Index Excess Return eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

