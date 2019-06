Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN: Ein Wunder?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN-Aktie notierte am 03.06.2019 mit 26,05 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Die Aussichten für Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN-Aktie hat einen Wert von 20,6. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,22). Entgegen dem RSI7 ist Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 36,45 USD mit dem aktuellen Kurs (26,05 USD), ergibt sich eine Abweichung von -28,53 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 23,68 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,01 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Credit Suisse VelocityShares Daily 2X VIX Short Term ETN auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.