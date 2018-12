Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return: Was wird sich hier jetzt tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return-Aktie notierte am 14.12.2018 mit 62,23 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 81,7 USD, womit der Kurs der Aktie (62,23 USD) um -23,83 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 62,07 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,26 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return aktuell mit dem Wert 46,59 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51,29. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".