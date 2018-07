Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return: Einfach unglaublich

Der Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 7,84 USD festgestellt.Unsere Analysten haben Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return-Aktie ein Durchschnitt von 10,61 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,84 USD (-26,11 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (9,5 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,47 Prozent), somit erhält die Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P Gsci Silver Index Excess Return erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

