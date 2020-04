Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index Excess Return: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index Excess Return notiert aktuell (Stand 23:17 Uhr) mit 39.74 USD deutlich im Minus (-1.36 Prozent).

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index Excess Return verläuft aktuell bei 82,39 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 40,29 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -51,1 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 69,84 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index Excess Return-Aktie der aktuellen Differenz von -42,31 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index Excess Return in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index Excess Return wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index Excess Return wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Credit Suisse VelocityShares 3X Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index Excess Return auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.