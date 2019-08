Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return. Die Aktie notiert im Handel am 22.08.2019, 00:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 142.73 USD.

Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 101,27 USD mit dem aktuellen Kurs (143,62 USD), ergibt sich eine Abweichung von +41,82 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (123,73 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+16,08 Prozent Abweichung). Die Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return liegt bei 46,33, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return bewegt sich bei 34,17. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

