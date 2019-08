Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return: Haben Sie darauf geachtet?

Der Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return-Kurs wird am 06.08.2019, 06:29 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 131.87 USD festgestellt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return-RSI ist mit einer Ausprägung von 24,15 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 42,98, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

Anzeige Ist Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return jetzt ein Kauf? Oder sollten Sie lieber direkt raus aus Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return?

Hier finden Sie die exklusive Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return Sonderanalyse mit der direkten Handlungsempfehlung für Sie als Investor.

Jetzt hier klicken und über diesen Link die charttechnische und fundamentale Einschätzung von Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return kostenlos sichern