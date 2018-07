Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return: Aktienanalyse vom 05.07.2018

Per 03.07.2018 wird für die Aktie Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 9,37 USD angezeigt.

Unsere Analysten haben Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return führt bei einem Niveau von 66,95 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 70,03 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an drei Tagen im positiven Bereich, während an sechs Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P Gsci Gold Index Excess Return auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.