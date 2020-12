Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index Excess Return: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "CS NASSAU BR. ETN31":

An der Börse notiert die Aktie Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index Excess Return am 18.12.2020, 22:44 Uhr, mit dem Kurs von 214.54 USD.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index Excess Return entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index Excess Return von 214,54 USD ist mit +4,27 Prozent Entfernung vom GD200 (205,75 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 213,1 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,68 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index Excess Return-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index Excess Return auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index Excess Return sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Credit Suisse VelocityShares 3X Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index Excess Return zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

